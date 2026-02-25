Tartufi in Campania: a Eboli il seminario tra tutela, formazione e cucina

Organizzato dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con Assotartufai Campania, il seminario formativo e divulgativo “I Tartufi in Campania. Dal bosco alla tavola” è stato fortemente voluto dall’Ente Riserve Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano, guidato dal presidente Antonio Cuomo, con il comune di Eboli.

L’incontro

L’incontro si è svolto questa mattina presso la Casina Rossa di Eboli, per poi proseguire all’Agriturismo Podere Sant’Antonio. Il seminario era rivolto a ristoratori e chef, a chi deve sostenere l’esame di abilitazione per il tesserino alla raccolta, ai cercatori già autorizzati per un aggiornamento professionale, oltre ad amatori e appassionati.

L’obiettivo

Obiettivo centrale dell’iniziativa è stato quello di promuovere la tutela delle tartufaie ebolitane, nel rispetto delle normative vigenti, contrastando le attività illegali che danneggiano e saccheggiano il prezioso tartufo bianchetto tipico del territorio.