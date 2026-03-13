Svolta Agropoli Cilento Servizi: il sindacato CSA approva il nuovo piano assunzioni

Una svolta decisiva per il futuro dell’Azienda Speciale e per la dignità dei suoi dipendenti. La segreteria provinciale del sindacato CSA ha accolto con estremo favore l’approvazione del nuovo piano dei fabbisogni del personale da parte del CdA della Agropoli Cilento Servizi.

Il provvedimento, atteso da tempo, dà ufficialmente il via libera a un programma di stabilizzazioni e nuove assunzioni, segnando la fine di una lunga stagione di precariato. Il sindacato ha riconosciuto all’amministrazione comunale e ai vertici aziendali la volontà di trasformare gli impegni presi in atti concreti.

Un segnale di civiltà per i lavoratori

Secondo la nota diffusa dal CSA, l’approvazione non è un semplice adempimento burocratico:

“È un segnale di civiltà e di lungimiranza gestionale. Stabilizzare il personale significa valorizzare le competenze di chi garantisce quotidianamente servizi essenziali: dalle manutenzioni alla gestione dei parcheggi, fino al supporto scolastico.”

Il rafforzamento della pianta organica permetterà alla Agropoli Cilento Servizi di rispondere con maggiore efficienza alle necessità dei cittadini e dell’intero territorio cilentano.

Le parole del dirigente Pierpaolo Marciano

Soddisfazione espressa anche da Pierpaolo Marciano, Dirigente Sindacale CSA, che ha sottolineato l’importanza del dialogo costruttivo: “Questo risultato dimostra che la concretezza paga. Abbiamo lavorato duramente per garantire ai lavoratori il diritto a un futuro stabile, uscendo finalmente dall’incertezza contrattuale. Ma questo è un punto di partenza: continueremo a vigilare affinché le procedure siano rapide e trasparenti.”