Successo per la “Giornata del Cuore” a Caprioli: Oltre 40 visite cardiologiche gratuite

La Misericordia di Pisciotta ha espresso piena soddisfazione per l’esito della recente “Giornata del Cuore”, un evento di significativa importanza nel quadro del Progetto Missione Salute. L’iniziativa, mirata alla promozione della salute e del benessere dei cittadini, si è svolta con successo nei giorni di mercoledì 11 e sabato 14 giugno 2025.

Collaborazioni fondamentali e ampia partecipazione

Grazie alla sinergica collaborazione con il Dott. Aldo Liguori, più di 40 persone hanno avuto l’opportunità di accedere a visite cardiologiche gratuite. Le consultazioni si sono tenute presso l’oratorio della chiesa Santa Caterina di Caprioli.

L’organizzazione ha esteso un “sentito ringraziamento” al Dott. Liguori, alla D.ssa Maria Rosaria Greco, e ai propri volontari per l’eccezionale “dedizione e professionalità” dimostrata. Un plauso è stato rivolto anche a Don Franco Giordano e alla parrocchia di Caprioli per la messa a disposizione dei locali.

Impegno futuro per la comunità

Nonostante il successo, l’elevato numero di richieste non ha permesso di soddisfare tutti i cittadini interessati. La Misericordia di Pisciotta ha manifestato il proprio dispiacere, dichiarando: “Purtroppo, a causa delle numerose partecipazioni, non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste e di questo ce ne scusiamo con quanti sono rimasti fuori.”Tuttavia, l’associazione ha rassicurato la comunità, annunciando di essere “già al lavoro con l’obiettivo di continuare a promuovere la salute e il benessere di tutta la comunità”, in vista di future iniziative.