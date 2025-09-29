Strada “Serra del Corticato”, svolta dalla Regione: via al progetto per collegare Cilento e Vallo di Diano

La Regione Campania sosterrà il progetto di ripristino e ammodernamento della strada comunale “Serra del Corticato”, arteria cruciale per unire il Cilento interno con il Vallo di Diano.

La decisione

La decisione arriva dopo un vertice operativo con i sindaci di Teggiano, Sacco, Piaggine, Valle dell’Angelo e Laurino, che hanno lanciato un appello condiviso sull’urgenza di garantire collegamenti più efficienti, soprattutto verso l’Ospedale di Polla e lo svincolo autostradale dell’A2 del Mediterraneo.

La richiesta

La Regione ha raccolto la richiesta, garantendo pieno sostegno alla realizzazione dell’opera. “Le aree interne non possono più essere isolate – è stato il commento – il nostro impegno è concreto, perché sviluppo e accessibilità devono andare di pari passo”.