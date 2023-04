Strada di Sala Consilina trasformata in una discarica, residenti affiggono un cartello: “Non buttate rifiuti, incivili, vi teniamo d’occhio”

Gli incivili non demordono nemmeno dinanzi al cartello che è apparso sulla strada provinciale 59 nel comune di Sala Consilina sul quale si legge “Non buttate rifiuti, incivili, vi teniamo d’occhio” . L’arteria infatti, è stata trasformata in alcune zona in una vera è propria discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere di rifiuti.

La denuncia dei residenti

“Una situazione”, denunciano i residenti, “che va avanti da anni è che davvero non è più tollerabile. Oggi una cartaccia, domani dei vecchi giornali, dopodomani secchi di plastica rotti, elettrodomestici, coperte, cuscini e scarpe e poi ancora buste della spesa che adornano i rami spogli degli alberi come strane decorazioni”.

La rabbia dei residenti accresce ancora di più perché si tratta di rifiuti che possono essere semplicemente essere fatti ritirare nei giorni dedicati agli “ingombranti” con la raccolta dei rifiuti porta a porta che viene applicata nel comune di Sala Consilina.

“Si tratta, incalzano, di un vero e proprio pugno nell’occhio e uno schiaffo al decoro urbano”, concludono.