“Storie di salvezza: memoria, storia e narrazione”: al Perito Levi di Eboli un convegno per la Giornata della Memoria

L’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli promuove il convegno-dibattito “Storie di salvezza tra memoria, storia e narrazione”, in programma sabato 24 gennaio 2025 alle ore 10.30 presso l’Auditorium M. Gigante dell’Istituto. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle celebrazioni della Giornata della Memoria e nasce come momento di riflessione condivisa, rivolto in particolare agli studenti, sul valore della memoria storica e sulla responsabilità civile delle nuove generazioni.

L’incontro

La scuola si conferma luogo privilegiato di cultura, confronto e consapevolezza: un presidio educativo in cui lo studio della storia si intreccia con l’educazione alla cittadinanza, alla pace e al rispetto dei diritti umani. Gli alunni sono protagonisti attivi del percorso di sensibilizzazione, chiamati a interrogarsi, ascoltare, discutere e rielaborare criticamente temi complessi e delicati, trasformando la memoria in conoscenza viva e responsabile.

Il convegno si aprirà con gli indirizzi di saluto del Sindaco di Eboli, Mario Conte, e della Dirigente Scolastica, Laura Cestaro, e proseguirà con interventi di alto profilo scientifico e culturale che approfondiranno, da diverse prospettive, i nodi della memoria della Shoah, delle pratiche di salvezza e delle narrazioni storiche.

Gli interventi

Rosa Maria Grillo (DIPSum – Università degli Studi di Salerno), con un intervento dedicato a Primo Levi e alla costruzione della memoria;

Giovanni Gallina (DISUFF – Università degli Studi di Salerno), sull’esperienza di Ferramonti dentro e fuori il campo;

Anna Spera (DISUFF – Università degli Studi di Salerno), sull’educazione alla Memoria della Shoah;

Marcello Naimoli, Direttore del Museo Itinerario della Memoria e della Pace Giovanni Palatucci, con un focus sul Campo di Campagna e sul ruolo dei Palatucci.

L’evento è realizzato con il coinvolgimento e il sostegno di importanti istituzioni e associazioni, tra cui il Comune di Eboli, i Dipartimenti universitari DIPSum e DISUFF dell’Università degli Studi di Salerno e il Museo Itinerario della Memoria e della Pace “Giovanni Palatucci”, a testimonianza di una rete educativa e culturale che unisce scuola, università e territorio.

«La Giornata della Memoria non è soltanto un momento di commemorazione – dichiara la Dirigente Scolastica Laura Cestaro – ma un’occasione educativa fondamentale. Come scuola sentiamo il dovere di accompagnare i nostri studenti in un percorso di conoscenza critica e di responsabilità civile, affinché la memoria diventi consapevolezza e impegno quotidiano contro ogni forma di odio, discriminazione e indifferenza».

Con “Storie di salvezza tra memoria, storia e narrazione”, l’IIS Perito-Levi rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura della memoria attiva, capace di parlare ai giovani e di costruire, attraverso l’educazione, una società più giusta e consapevole.