“Stop al genocidio a Gaza”: i docenti Unisa aderiscono allo sciopero generale

Le docenti e i docenti dell’Università di Salerno in solidarietà con la Palestina aderiscono allo sciopero generale di venerdì 3 ottobre 2025.

Le docenti e i docenti si mobilitano per Gaza

Il blocco della Global Sumud Flotilla da parte dell’esercito di Israele e l’accelerazione del genocidio in corso a Gaza rendono evidente la necessità di questa iniziativa, che si collega allo sciopero già realizzato il 22 settembre e alla mobilitazione in corso nelle università di molti paesi del mondo sin da ottobre 2023. Come abbiamo ricordato altre volte, una lettera pubblica di 5 mila docenti degli atenei italiani scritta a novembre 2023 aveva già evidenziato come lo Stato di Israele stesse violando la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”. Purtroppo, avevamo ragione. Ora chiediamo che i crimini in corso si fermino e che il Governo italiano risponda a questa responsabilità alla quale il diritto internazionale lo richiama. L’iniziativa della Global Sumud Flotilla dimostra che gli uomini e le donne solidali possono modificare le decisioni dei governi, possono ricondurli al rispetto dei diritti fondamentali.

Domani, 3 ottobre, la mobilitazione

Le mobilitazioni in corso evidenziano l’urgenza di questa possibilità. In qualità di docenti dell’Università degli Studi di Salerno sappiamo che non possiamo sottrarci a questo movimento e alle iniziative che esso sta promuovendo. Come stiamo scrivendo nelle pagine web che annunciano lo sciopero, siamo attivi in solidarietà con la popolazione di Gazae la Global Sumud Flotilla. Coerentemente, ribadiamo la richiesta alle istituzioni accademiche, dal Ministero dell’università e della ricerca ai singoli atenei, di interrompere ogni collaborazione istituzionale con Israele, comprese le sue università complici nell’occupazione della Cisgiordania. Su questo l’Università di Salerno si confronterà anche in ambito ufficiale, nella riunione monotematica del Senato accademico che al più presto dovrà essere organizzata. Il 3 ottobre scioperiamo e parteciperemo alle iniziative di mobilitazione in atto, che nella città di Salerno prevedono una manifestazione presso il porto commerciale