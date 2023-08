Stella Cilento isolata, niente connessione internet: il sindaco invoca Codacons

Connessione internet a singhiozzi e nonostante il Comune abbia fatto tutto il necessario per rendere il servizio fruibile ed efficiente soprattutto per chi utilizza la rete per lavoro.

Niente da fare, interpellate diverse compagnie telefoniche, effettuato tutto il necessario, già negli scorsi anni, per consentire il passaggio della fibra ottica nel comune di Stella Cilento, la situazione di disservizio non è cambiata, anzi, risulta peggiorata in questi ultimi giorni.

Continue le segnalazioni dei residenti nel comune di Stella Cilento, i richiami al sindaco, Francesco Massanova che, sfiduciato su quanto non riesce più a garantire, nonostante i continui interessamenti, si è rivolto all’associazione Codacons Cilento, presieduta dall’avvocato Bartolomeo Lanzara.

La risposta da parte dell’associazione

Immediata la risposta dell’associazione che ha subito interpellato le autorità competenti, sulla scia anche delle innumerevoli lamentele giunte da molti altri comuni cilentani.

Il problema: i dettagli

Il problema è sempre lo stesso, connessione internet assente o ad intermittenza e nonostante questo sia un servizio a pagamento per tutti i detentori di cellulari.

Un servizio che si paga in modalità anticipata e a prescindere dalla qualità di un servizio che può divenire un problema per i lavoratori in smart working.