Stella Cilento: il Bio-Distretto Cilento protagonista al Castello Vassallo, tra luci, profumi e sapori

Tra i vicoli e le mura del maestoso Castello Vassallo, a Stella Cilento, il tempo sembra fermarsi. È qui che, il 30 novembre scorso, l’atmosfera dell’Avvento ha preso vita grazie alla manifestazione organizzata dal Bio-Distretto Cilento, in collaborazione con il comune di Stella Cilento e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un evento pensato per aprire il territorio, promuovere le eccellenze locali e creare nuove sinergie tra cultura, tradizione e sviluppo sostenibile.

Il Castello come simbolo identitario

Il Castello, custode di storie antiche e simbolo del Cilento più autentico, si è trasformato in un suggestivo scenario dove profumi, luci e sapori hanno accolto visitatori, famiglie, operatori agricoli ed espositori provenienti da tutta l’area.

Mercatini e seminari

La manifestazione si è aperta con l’avvio dei Mercatini di Natale, vetrina privilegiata delle produzioni tipiche e dell’artigianato locale. Parallelamente si è svolto il Seminario del Bio-Distretto Cilento Solidale, dedicato alle linee guida per gli operatori agricoli del Bio-Distretto: un momento di confronto prezioso per chi vive e lavora nel territorio.

Inaugurazione e sfilata storica

Il taglio del nastro e i saluti istituzionali hanno inaugurato ufficialmente l’evento, seguiti dalla benedizione nel cortile del Castello. Ad impreziosire l’apertura, una sfilata storica ha accompagnato la presentazione degli espositori, immergendo tutti in un’atmosfera d’altri tempi.

Laboratori e patrimonio gastronomico

La mattinata ha visto protagonisti laboratori e masterclass che hanno celebrato il patrimonio gastronomico cilentano. Il Castello, per l’occasione, ha aperto le sue sale più antiche ai profumi della tradizione con il Pranzo d’Avvento, un viaggio culinario attraverso piatti d’epoca e sapori ritrovati.

Giochi e avventure nel borgo

Nel pomeriggio il borgo si è trasformato in un grande parco avventura a cielo aperto: caccia al tesoro, corsa con i sacchi, assalto al castello e duelli medievali hanno coinvolto grandi e piccoli, trasformando le antiche vie in un racconto vivo e giocoso.

Un messaggio per il futuro del Cilento

Il Cilento cresce quando fa rete, quando riconosce il valore delle sue radici e le trasforma in opportunità. Il Biodistretto, il Comune e il Parco hanno dato vita a un modello di collaborazione capace di valorizzare la cultura, il cibo, la tradizione e l’accoglienza — le vere pietre miliari di questo territorio.

La magia dell’attesa

La magia dell’Avvento, accesa tra le mura del Castello, continuerà a brillare come promessa di nuove iniziative, nuove sinergie e nuovi percorsi da condividere.