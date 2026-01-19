Stella Cilento festeggia Anna Cona: è la più longeva del paese

Stella Cilento celebra la sua cittadina più longeva. Anna Cona ha tagliato oggi il prestigioso traguardo dei 102 anni, confermandosi non solo la decana del comune, ma anche un simbolo vivente di resilienza e memoria storica per l’intero territorio cilentano.

Un secolo di storia tra Acquavella e Stella Cilento

Nata il 19 gennaio 1924 ad Acquavella, frazione di Casal Velino, Anna ha vissuto la transizione di un’Italia che non esiste più. All’età di 20 anni, in pieno conflitto mondiale, il matrimonio segnò l’inizio del suo lungo legame con la comunità di Stella Cilento, dove si trasferì e dove ha trascorso tutto il resto della sua esistenza. Da allora, la sua vita è stata un esempio di dedizione assoluta, scandita dai ritmi del lavoro e dalla cura instancabile della casa.

Il valore della famiglia e della memoria

Madre di quattro figli, nonna e bisnonna affettuosa di numerosi nipoti e pronipoti, Anna viene descritta da chi la conosce come una “donna d’altri tempi”. La sua longevità non è solo un dato anagrafico, ma rappresenta un patrimonio di valori umani per la comunità locale.

In un’epoca dominata dalla velocità, la sua storia personale richiama l’importanza del sacrificio e del legame indissolubile con le proprie radici.

Un esempio per la comunità locale

Il compleanno di Anna Cona è diventato un evento dal forte valore simbolico per Stella Cilento. La sua presenza è una testimonianza preziosa di un passato rurale fatto di fatiche e soddisfazioni semplici. La festa per i suoi 102 anni non celebra solo il tempo che passa, ma la forza di una vita vissuta con dignità e amore per i propri cari.