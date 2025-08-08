Sportability 2.0: a Capaccio Paestum e Agropoli torna il torneo Pink Gen

Torna nel cuore del Cilento Pink Gen, il torneo giovanile dedicato al volley femminile, giunto alla sua seconda edizione e in programma dal 20 al 21 settembre 2025. L’iniziativa è parte del progetto Sportability 2.0, promosso dalla Provincia di Salerno e finanziato dall’Unione delle Province d’Italia (UPI).

L’evento

L’evento sarà curato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in collaborazione con la società US Poseidon 1958, e coinvolgerà rappresentative giovanili di Club di Serie A, oltre a squadre del territorio, nella categoria Under 16 Femminile.

Al centro della manifestazione ci saranno giovani talenti, valori inclusivi, passione sportiva e la valorizzazione del territorio, elementi fondanti di un progetto che punta a unire crescita personale e coesione sociale attraverso lo sport.

Le dichiarazioni

“Lo sport – afferma Antonio Fiore Consigliere Provinciale con Delega allo Sport – è un fondamentale motore di crescita personale e collettiva: educa al rispetto delle regole, promuove la salute, rafforza la disciplina e lo spirito di squadra, offrendo a tutti l’opportunità di esprimersi, superare i propri limiti e costruire legami autentici. Un potente strumento di inclusione sociale, capace di abbattere barriere creando comunità più coese e solidali”.

“Siamo felici di riprendere la tradizione della Pink Gen – le parole di Enzo Barbaro, Direttore Generale della Lega Volley Femminile – un torneo che negli anni ha visto passare decine di giocatrici diventate poi campionesse affermate sui campi della Serie A e di tutto il mondo. Sarà bello portare questo appuntamento, che di fatto sarà il primo della nuova stagione, in un contesto come quello di Salerno e per un progetto che unisce i valori dello sport a quelli sociali, da sempre fondamentali per il nostro movimento, come Sportability 2.0. Un progetto che, grazie anche al contributo della Lega Volley Femminile e degli altri partner, ha vinto il bando organizzato dall’UPI facendo classificare la Provincia di Salerno al primo posto tra le venti province ammesse al finanziamento”.