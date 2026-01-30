Sport, Us Agropoli: domenica trasferta ostica contro la Juventude Stabia

Una partita difficile per i delfini contro una squadra in ottima forma

Augusto Salerno

Dopo la vittoria sofferta contro il Palomonte, l’Agropoli torna in campo questa domenica contro un’altra squadra in lotta per la salvezza: la Juventude Stabia.

Partita difficile per i delfini

Nonostante la classifica e i diversi obiettivi delle due squadre, la partita presenta diverse avversità per i delfini, su tutte il momento di forma della squadra di casa: ha vinto 3 delle ultime 5 partite, due turni fa ha fermato il Campagna sul proprio campo pareggiando 0-0, ha totalmente cambiato marcia dopo aver cambiato allenatore e ora vede concretamente la possibilità di restare nella categoria seppur è ancora in zona playout.

La squadra di Castellamare di Stabia non perde in casa dal 26 ottobre, e a proposito di ciò non vanno estromesse le difficoltà dell’Agropoli a trovare il successo in trasferta: l’ultimo successo esterno è arrivato oltre un mese fa sul campo della Rocchese e delle 12 vittorie totali soltanto 3 sono arrivate lontano da casa. Per di più, mister Turco deve ancora fare i conti con diversi indisponibili, come purtroppo ormai da diverse settimane, con l’aggiunta della squalifica per Cusanno, assenza importante nel pacchetto difensivo biancoazzurro.

L’allenatore dell’Agropoli ha sottolineato ai microfoni di InfoCilento questi e tanti altri aspetti importanti, tra cui la grande dedizione dei suoi ragazzi: “Siamo pieni di infortuni, però siamo sempre fiduciosi, perché siamo l’Agropoli e dobbiamo cercare di fare le cose fatte per bene.

La Juventude è una squadra in grande ripresa da quando hanno cambiato allenatore: Leonardo Gargiulo è un carissimo amico, lo ricordo da calciatore dov’era già un allenatore in campo, presenterà una squadra tosta, di corsa, noi dovremo essere più bravi di loro e abbiamo le qualità per metterli in difficoltà. È un momento difficile, ma sono fiducioso perché i ragazzi nonostante le difficoltà sono sempre sul pezzo.”

L’appuntamento è fissato a domenica pomeriggio alle 15 allo Stadio Comunale di Casola, con la diretta disponibile su tutti i canali InfoCilento.

