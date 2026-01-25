Promozione, l’Agropoli soffre ma batte il Palomonte

Finisce 2-1 al “Vaudano” per l’Agropoli contro un onorevole Palomonte: gioca una grande partita, ma si arrende alle reti di Tedesco e Cusanno, che decidono il pomeriggio biancoazzurro.

La partita

La prima occasione del match arriva dopo poco più di un minuto: Iorio serve De Luise in area di rigore che scarica il sinistro il quale sbatte all’incrocio dei pali dove il portiere D’Urso non sarebbe mai potuto arrivare, sfortunato il numero 9 agropolese. È questa l’unica vera occasione del primo tempo, con un Agropoli che non riesce a rendersi pericolosa e un Palomonte che difende bene mentre prova timidamente ad affacciarsi dalle parti di Stasi.

Nel secondo tempo sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi con un tiro pericolosissimo di Famà, che riceve l’assist di Cocquin e poi non riesce con un rigore in movimento a superare Stasi, complice la deviazione decisiva di Cusanno che “tiene a galla” i delfini.

Pochi minuti dopo capitan Tedesco fa il suo ingresso in campo dopo tre partite in cui era stato fermo per infortunio e riesce subito a fare la differenza: prima guadagna un buon calcio di punizione ai 30 metri, poi lo trasforma nel gol del vantaggio con una parabola morbidissima che supera barriera e portiere, è 1-0 Agropoli.

Ma il Palomonte non demorde, vuole a tutti costi uscire con dei punti dal Vaudano, prima sfiora il pari con una gran conclusione di Coquin che trova il pronto riflesso di Stasi che respinge in calcio d’angolo e poi proprio dagli sviluppi del corner arriva il pari di Sanchez Rey: colpo di testa vincente che pareggia i conti e vale il terzo centro stagionale per l’attaccante biancorosso.

L’Agropoli reagisce appena pochi minuti più tardi con la rete di Cusanno, che su un cross di Montemarani trova la zampata per il definitivo 2-1.

Il Palomonte termina addirittura la partita con un uomo in meno per l’espulsione di Coppola all’80’, ciononostante non mancano gli spaventi per i delfini, su tutti la parata miracolosa di Stasi nel recupero sul destro di Coquin in area piccola sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo.

L’Agropoli trova 3 punti preziosi per morale e classifica, nonostante le sofferenze contro l’ultima della classe.

L’Agropoli raggiunge l’Atletico San Gregorio a 37 punti e sorpassa nuovamente il Città di Pontecagnano, fermo ora a 36. La notizia più importante arriva dal “Dony Rocco”: l’Atletico Pagani vince 1-2 in casa del capolista Città di Campagna e permette di accorciare la classifica, ora i delfini sono a -7 dal primo posto e a -3 dal secondo occupato proprio dal Pagani. Il campionato resta pressoché apertissimo.