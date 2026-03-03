Sport, terza categoria: conosciamo l’Atletico Battipaglia. A InfoCilento, il capitano Federico Tolomeo

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà dilettantistiche del territorio. Ad intervenire all’interno del programma sportivo InCampo, andato in onda ieri sera è stato il calciatore nonché capitano dell’Atletico Battipaglia, Federico Tolomeo, formazione del girone c di Terza categoria attualmente a pari punti con la prima in classifica in piena lotta per vittoria del campionato.

Le parole del capitano Tolomeo

“Siamo tutte in pochi punti in realtà, dalla prima alla quinta a solo tre punti – ha detto il capitano dell’ Atletico Battipaglia Federico Tolomeo – è un bel campionato combattuto quest’anno. L’obiettivo è la vittoria del campionato, ci possiamo sbilanciare possiamo dirlo, nonostante il fatto che noi siamo un gruppo giovane, puntiamo a quello non ci nascondiamo, però il campionato è combattuto, è un bel girone, ci sono tante corazzate pronte a farci la lotta, la guerra, la battaglia su ogni campo”.

Il capitano ha poi parlato della squadra allestita per questo campionato:” Diciamo che è stato allestito un mix tra giovani e veterani, io ti dicevo sono il più “anziano” del gruppo però come ti dicevo ci sono tanti ragazzi che a livelli un po’ più alti e quindi ci stanno dando una grossa mano, ragazzi che hanno giocato qualche categoria superiore e quindi la Terza per loro oggi è veramente un darci una mano, poi i più giovani stanno seguendo noi bene, si stanno comportando bene, stanno apprendendo quella fame di vittoria che noi abbiamo noi più vecchiotti diciamo”.