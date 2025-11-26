Sport, Terza categoria: alla scoperta del Castelnuovo Cilento

Continua il viaggio di InfoCilento alla scoperta delle piccole realtà sportive del territorio. Nel corso del programma sportivo, InCampo, andato in onda ieri sera, è intervenuto Antonio Giglio uno dei dirigenti del Castelnuovo Cilento, formazione attualmente al comando del girone D di Terza categoria.

Le parole di Antonio Giglio

Il Dirigente del Castelnuovo Cilento ha parlato del buon inizio di campionato e degli obiettivi della squadra :”Siamo partiti davvero bene, è stato un bell’inizio di campionato però ancora il campionato è lungo e abbiamo tanta strada da fare.

Il nostro obiettivo principale è state insieme fare questo progetto comune basato proprio sullo state insieme, dopodiché è normale che tutto quanti vogliamo vincere, penso che ci sono tutti i presupposti però ancora il campionato è davvero molto lungo, siamo alle prime 4: giornate abbiamo fatto 4 su 4 , e abbiamo davvero tanto da fare”.

Una nuova realtà

Antonio Giglio ha spiegato poi com’è nata questa nuova realtà del Castelnuovo: ” sono molti anni che il Castelnuovo manca sui nostri campi, il progetto è nato in maniera molto semplice, da un gruppo di amici, ci siamo riuniti, già era da qualche anno che parlavamo di questo progetto del Castelnuovo, e quest’anno finalmente siamo riusciti a realizzarlo”.