Terza Categoria: nasce l’ASD Rutino, entusiasmo e giovani al centro del progetto

Una squadra che vuole unire calcio e passione per ridare vitalità al proprio territorio

A cura di Manuel Chiariello

Una nuova realtà sportiva prende vita nel panorama della Terza Categoria: nasce l’ASD Rutino, una squadra che vuole unire calcio e passione per ridare vitalità al proprio territorio.

Il progetto

A presentare il progetto è stato il capitano Francesco Volpe, ospite della trasmissione InCampo, che ha spiegato la filosofia alla base della neonata società: “È una squadra costruita sui giovani, ma soprattutto su un gruppo di amici. Vogliamo divertirci e riportare entusiasmo in un piccolo paese come Rutino, che purtroppo sta affrontando il problema dello spopolamento.”

L’obiettivo

La rosa sarà infatti composta prevalentemente da ragazzi del posto, con la voglia di mettersi in gioco e vivere il calcio in maniera sana e partecipata. “L’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile,” ha aggiunto Volpe, lasciando trasparire ambizione ma anche grande attaccamento al progetto e alla comunità.

Con l’ASD Rutino non nasce solo una squadra, ma un’opportunità per un intero paese di ritrovarsi attorno al pallone e ai valori dello sport.

