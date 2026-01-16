Sport: la Poseidon si prepara al derby contro l’Us Agropoli

Sale l’attesa in casa Poseidon in vista del derby di sabato contro l’US Agropoli, una delle sfide più affascinanti della diciannovesima giornata del campionato di Promozione Girone D. Un appuntamento sentito da squadra, società e tifosi, che promette spettacolo ed emozioni.

Alla vigilia del match, ai nostri microfoni sono intervenuti il presidente Antonio Mondelli, il mister Gaetano Voza e l’attaccante Guido D’Attilio, tutti concordi nel sottolineare l’importanza della gara e la difficoltà dell’impegno contro i “delfini”. «Sarà una bella sfida – hanno dichiarato – affrontiamo una squadra di valore, ma la Poseidon è pronta a vendere cara la pelle». Parole che confermano il clima di concentrazione e determinazione che si respira all’interno del gruppo, deciso a giocarsi le proprie carte fino all’ultimo minuto.

Particolarmente significativa la testimonianza di Guido D’Attilio, che ha ricordato con piacere il suo passato con la maglia dell’US Agropoli: «Conservo bei ricordi di quell’esperienza, ma sabato sarò un avversario. Darò tutto per aiutare la Poseidon a portare a casa l’intera posta in palio».

Il derby si preannuncia intenso e combattuto, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. Per la Poseidon, l’obiettivo è chiaro: onorare la maglia e regalare una grande prestazione in una sfida che va oltre i semplici tre punti.