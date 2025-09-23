Spari nel centro di Salerno: feriti due tunisini, tre fermi per tentato omicidio

È questo l’esito delle indagini lampo condotte dai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta poco dopo le 16 di ieri in via Dogana Vecchia, a ridosso di Largo Campo a Salerno

A cura di Federica Inverso

Sono stati fermati con l’accusa di duplice tentato omicidio i tre salernitani coinvolti nel grave episodio di violenza avvenuto ieri pomeriggio a Salerno.

L’esito delle indagini

È questo l’esito delle indagini lampo condotte dai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta poco dopo le 16 di ieri in via Dogana Vecchia, a ridosso di Largo Campo. A rimanere feriti due fratelli tunisini, titolari di un’attività di kebab in zona: il più giovane, di 37 anni, è stato raggiunto da tre proiettili alle gambe ed è ricoverato all’ospedale “Ruggi d’Aragona”; il fratello, 46enne, ha riportato un trauma alla testa, non causato da colpi d’arma da fuoco La lite che ha preceduto la sparatoria è al centro degli accertamenti, ma la risposta delle forze dell’ordine è stata immediata.

“Un episodio gravissimo”

Nel giro di poche ore i carabinieri hanno stretto il cerchio e fermato i tre presunti responsabili. Un fatto di sangue che scuote la città e rilancia il tema della sicurezza. La gravità dell’episodio ha portato il prefetto Francesco Esposito a convocare d’urgenza un vertice con questore e vertici delle forze dell’ordine. È stato deciso di rafforzare i controlli, con un’intensificazione dei servizi di vigilanza nelle aree sensibili del centro storico. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Vincenzo Napoli, che ha definito quanto accaduto un “episodio gravissimo”, evidenziando però “l’immediatezza e l’efficacia della reazione delle forze dell’ordine”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Chiara Esposito Tg

Tg InfoCilento 23 settembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Chiara Esposito

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

“Puliamo il Mondo” a Moio della Civitella: studenti e volontari in campo per l’ambiente

Il Comune ha aderito alla campagna di volontariato ambientale "Puliamo il Mondo".…

Antonio Pagano
Antonio Pagano
Ospedale Vallo

“Premio Professore Aniello Ferrara”: un riconoscimento internazionale per l’eccellenza scientifica”

Il 27 settembre 2025 a Vallo della Lucania si terrà il Premio…

Chiara Esposito
Chiara Esposito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.