Spaccio di droga: due arresti a Salerno

Il 6 dicembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all’arresto di M.S., già sottoposto agli arresti domiciliari per il medesimo reato e F.F.
Le accuse
Entrambi indagati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in quanto individuati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e crack per un peso complessivo di circa 110 grammi.
Non solo: trovata anche la somma in contanti di euro 3.300,00, nonché materiale per il confezionamento.