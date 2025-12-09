Spaccio di droga: due arresti a Salerno

Trovati in possesso di cocaina, hashish e crack, denaro contante e materiale per il confezionamento

A cura di Redazione Infocilento
Droga Salerno

Il 6 dicembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all’arresto di M.S., già sottoposto agli arresti domiciliari per il medesimo reato e F.F.

Le accuse

Entrambi indagati per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in quanto individuati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e crack per un peso complessivo di circa 110 grammi.

Non solo: trovata anche la somma in contanti di euro 3.300,00, nonché materiale per il confezionamento.

Leggi anche:

Luci d’Artista, si accende l’Albero. Salerno presa d’assalto
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Salerno, furto aggravato e ricettazione: scatta l’arresto per una donna

La donna è stata colta in flagrante tra le auto in sosta,…

Castellabate, campo calcio

Castellabate ospita il torneo di calcio internazionale “Trofeo Due Sicilie Cilento”: giovedì la conferenza stampa di presentazione

La presentazione è in programma giovedì 11 dicembre alle ore 16:00

Babbo Natale

“Villaggio di Babbo Natale” al Cilento Outlet: record di presenze nel giorno dell’Immacolata

Tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere l’8 dicembre incontrando Babbo Natale e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.