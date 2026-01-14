SP30 chiusa da mesi, la denuncia di un cittadino: “Territorio abbandonato, danni a imprese e cittadini”

Un post duro, carico di indignazione, condiviso in varie pagine social e con tanti like, quello pubblicato da un cittadino che torna a puntare i riflettori sulla chiusura della SP30, arteria fondamentale per il collegamento con la Marina di Eboli.

La situazione della SP30

Secondo la denuncia, la strada risulta interdetta al traffico dal maggio 2025 per lavori finanziati con fondi PNRR, ma ad oggi apparirebbe totalmente abbandonata.

“Non si vede nessun mezzo, nessun operaio, i lavori sono fermi al palo”, scrive il cittadino, che racconta di disagi quotidiani per residenti, lavoratori e visitatori, costretti a percorrere strade alternative improvvisate per raggiungere il litorale. Le foto scattate questa mattina, sottolinea, mostrerebbero chiaramente ciò che non è stato fatto in oltre nove mesi.

La chiusura della SP30 avrebbe segnato in modo negativo l’intera stagione estiva 2025, con il timore concreto che il 2026 possa rivelarsi una fotocopia, se la situazione non verrà sbloccata in tempi rapidi. Una prospettiva definita “inaccettabile”, soprattutto per i numerosi imprenditori che hanno investito sulla fascia litoranea, oggi penalizzati da una viabilità compromessa.

Nel post emerge anche una richiesta precisa: individuare responsabilità per il danno arrecato al territorio e attivare immediatamente gli organi competenti affinché i lavori vengano portati a termine. “Non è possibile subire ancora queste violenze sul territorio”, conclude il cittadino.

Una denuncia che rilancia il dibattito pubblico e solleva interrogativi su tempi, controlli e gestione degli interventi, mentre cresce il malcontento di chi chiede risposte concrete e soluzioni immediate.