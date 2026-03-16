SP 80, al via i lavori sulla carreggiata: l’Amministrazione Santoro accelera sulla sicurezza

Hanno preso ufficialmente il via le operazioni di messa in sicurezza temporanea del piano viabile sulla Strada Provinciale 80, a Salento. L’intervento si è reso necessario a causa di un preoccupante cedimento della carreggiata che ha provocato uno smottamento, mettendo a rischio la stabilità del transito su un asse viario fondamentale per la mobilità locale.

L’impegno del Comune e la sinergia con la Provincia

Nonostante la gestione della tratta non rientri nelle competenze dirette dell’Ente municipale, l’Amministrazione comunale ha scelto di giocare un ruolo proattivo. L’obiettivo è accelerare il ripristino di un collegamento vitale per i residenti e per gli scambi con i comuni limitrofi. Fondamentale, in questa fase, è stata la collaborazione con la Provincia di Salerno, che ha concesso tempestivamente il nulla osta necessario per l’apertura del cantiere.

Le dichiarazioni del sindaco Michele Santoro

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza dell’operazione, evidenziando la celerità con cui si è giunti alla fase operativa. Sull’attuale stato dei lavori, il sindaco Michele Santoro ha dichiarato:

“Si tratta di un intervento, benché non di competenza diretta, che l’Amministrazione comunale ha fortemente promosso e sostenuto, data l’importanza che l’asse viario in questione riveste per la nostra comunità e per i collegamenti con i territori limitrofi. Ringraziamo vivamente la Provincia di Salerno per aver rilasciato il necessario nulla osta che ha consentito di avviare rapidamente l’intervento, dimostrando grande senso di disponibilità e vicinanza ai territori”.

Verso una soluzione definitiva

Sebbene l’attuale cantiere miri a una messa in sicurezza provvisoria per garantire l’immediata viabilità, l’attenzione rimane alta sulla necessità di un consolidamento strutturale. L’Amministrazione ha infatti auspicato che la Provincia possa programmare a breve un intervento risolutivo.

“Confidiamo che la stessa, non appena le condizioni lo permetteranno, possa programmare un intervento definitivo di sistemazione del tratto stradale, tale da garantire una soluzione stabile e duratura”, ha aggiunto Santoro, ringraziando inoltre i tecnici e le maestranze impegnate sul campo. L’impegno per il futuro resta quello di monitorare costantemente l’evolversi della situazione in stretta sinergia con gli Enti preposti, ponendo come priorità assoluta la sicurezza dei cittadini.