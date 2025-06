“Sotto l’Arcobaleno”: una festa di colori, emozioni e comunità per celebrare gli Asili Nido dell’Ambito S10

Non esiste tifo più appassionato di quello dei genitori per i propri bambini. Non sorprende, quindi, che le grida di incoraggiamento e gli applausi dei familiari, riuniti sugli spalti gremiti del Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, abbiano superato in emozione qualsiasi altra manifestazione sportiva. Il tutto in occasione dell’evento “Sotto l’Arcobaleno”, festa di fine anno educativo dei 447 bambini che frequentano gli 11 nidi e micronidi pubblici presenti nei Comuni dell’Ambito S10, gestiti dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10.

La giornata

L’iniziativa, promossa proprio dal Consorzio Sociale S10, ha coinvolto centinaia di bambine e bambini in una mattinata all’insegna della gioia, tra giochi, spettacoli e colori simbolici dell’arcobaleno. Una festa vissuta intensamente grazie all’impegno delle educatrici delle cooperative sociali, coordinate da Carmen Campiglia, responsabile dei servizi per l’infanzia del Consorzio. Momento particolarmente emozionante è stato il “Girotondo dei colori”, seguito dalla consegna dei “Diplomini Arcobaleno” ai bambini che a settembre inizieranno la scuola dell’infanzia.

Le dichiarazioni

«È il segno concreto di un nuovo modo di essere presenti sul territorio», ha dichiarato il presidente del Consorzio, Michele Di Candia, visibilmente commosso di fronte alla grande partecipazione di famiglie e operatori. «Abbiamo scelto di portare fuori dalle strutture il lavoro che ogni giorno viene svolto nei nostri nidi con passione. Socializzare, ascoltare, capire come migliorare: è così che costruiamo una progettualità condivisa per offrire il meglio ai nostri bambini e alle loro famiglie». Di Candia ha poi sottolineato il valore della collaborazione con le famiglie e con le cooperative sociali: «Grazie agli operatori i servizi funzionano. A loro, alle famiglie e ai membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio va il mio più sentito ringraziamento. Solo insieme possiamo rendere questo Consorzio sempre più vicino alla vita reale delle persone».

Il direttore Antonio Florio, nel suo intervento, ha tracciato un bilancio positivo delle attività svolte: «I nostri nidi sono luoghi vivi, sicuri e accoglienti, dove ogni bambino ha diritto a crescere, imparare e socializzare. Nulla è lasciato al caso: ogni servizio nasce da una progettualità attenta». E ha aggiunto: «Il nido non è un parcheggio, ma il primo spazio educativo strutturato nella vita di ogni bambino». A ribadire l’eccellenza dei nidi è intervenuta anche Vincenza Basile, presidente dell’Assemblea del Consorzio S10: «Nidi e micronidi sono un fiore all’occhiello del nostro sistema. Oggi è una giornata di festa ma anche di confronto, per individuare nuove linee di sviluppo, alla luce delle crescenti richieste da parte delle famiglie».

Grande soddisfazione anche da parte di Carmen Campiglia, coordinatrice dell’evento

«Questa giornata è il risultato della sinergia tra educatori, famiglie e territorio. Dietro ogni sorriso c’è un lavoro quotidiano fatto di cura, competenza e passione. I bambini ci hanno regalato emozioni straordinarie, ricordandoci che investire su di loro è sempre la scelta giusta». L’evento, moderato dal giornalista Elia Rinaldi, ha visto la partecipazione dei sindaci dei Comuni dell’Ambito S10, dei rappresentanti delle Cooperative Sociali, del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Mons. Antonio De Luca e dei consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino.

La loro presenza ha testimoniato l’importanza di investire nell’educazione della prima infanzia, base fondamentale per una società più equa e solidale. La manifestazione si è conclusa con un momento conviviale e un lungo, caloroso applauso collettivo. Un abbraccio simbolico alla bellezza dell’infanzia, alla forza della comunità e all’impegno condiviso per un’educazione di qualità.