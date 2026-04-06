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Sostegno al trasporto scolastico per alunni con disabilità: il Comune di Eboli stanzia oltre 245mila euro

Il Comune di Eboli approva il supporto economico per il trasporto scolastico di alunni con disabilità grave (2026/2027). Stanziati oltre 245.000 euro totali

Redazione Infocilento
Municipio di Eboli

La Giunta Comunale di Eboli, presieduta dal Sindaco Mario Conte, ha approvato una significativa delibera volta a potenziare il diritto allo studio e l’inclusione sociale per gli studenti più fragili.L’Amministrazione ha definito gli indirizzi di programmazione per l’introduzione di un supporto economico alle famiglie destinato al servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità grave o gravissima.

L’iniziativa

Il provvedimento interessa i minori frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sostenere i nuclei familiari nell’organizzazione del trasporto, sia esso gestito autonomamente o attraverso soggetti accreditati.

Risorse e finanziamenti per il triennio 2024-2026

L’operazione poggia su una solida base finanziaria derivante dall’incremento del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), specificamente destinato al potenziamento del trasporto di studenti con disabilità privi di autonomia. Complessivamente, il Comune di Eboli ha preso atto della disponibilità di una somma pari a 245.727,08 euro per il triennio 2024-2026.

Nello specifico, le assegnazioni ministeriali sono state così ripartite:

  • 83.429,39 euro per l’annualità 2024;
  • 83.391,85 euro per l’annualità 2025;
  • 78.905,84 euro per l’annualità 2026.

Parte di queste risorse, pari a 173.847,01 euro, risultano già confluite nell’avanzo vincolato del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, pronte per essere impiegate previa variazione degli strumenti di programmazione.

Criteri di assegnazione e modalità del contributo

La delibera stabilisce le linee guida per l’erogazione del beneficio economico relativo all’anno educativo 2026/2027. Il supporto è concepito per essere flessibile e inclusivo, garantendo la copertura sia a chi si affida a servizi professionali, sia a chi provvede direttamente al trasporto.

Secondo quanto disposto dall’atto, il contributo:

  • Sarà proporzionato per fasce di reddito, applicando un criterio inversamente proporzionale alla capacità economica del nucleo familiare.
  • Verrà erogato in almeno due tranches, suddivise in un acconto e un saldo finale.

L’iter procedurale passerà ora nelle mani del Responsabile dell’Area Affari Generali, Risorse Umane e Welfare, incaricato di predisporre l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica per l’individuazione dei beneficiari.

Una scelta per la garanzia delle pari opportunità

L’intervento viene definito dall’Amministrazione come un atto essenziale per la garanzia dell’effettivo esercizio del diritto allo studio. Nella premessa dell’atto si sottolinea infatti che:

“il servizio di trasporto scolastico per gli alunni con disabilità costituisce intervento essenziale ai fini della garanzia delle pari opportunità”.

La decisione della Giunta risponde agli obiettivi ministeriali di incremento della frequenza scolastica e supporto all’integrazione degli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992.

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