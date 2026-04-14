Soccorso nel porto di Salerno: upupa intrappolata in una struttura sanitaria

Un insolito intervento di salvataggio ha interessato questa mattina l’area portuale di Salerno, dove un esemplare di upupa è tornato finalmente in libertà grazie alla sinergia tra cittadini, istituzioni e soccorritori specialistici. L’uccello, noto per il suo piumaggio caratteristico e la cresta erettile, era rimasto intrappolato all’interno di una struttura sanitaria situata nello scalo cittadino, mobilitando una macchina dei soccorsi rapida ed efficace.

Il fallimento dei tentativi spontanei e l’allerta ai soccorritori

La permanenza dell’animale all’interno dell’edificio si protraeva ormai da diversi giorni. I dipendenti della struttura avevano inizialmente tentato di favorire l’uscita spontanea del volatile posizionando regolarmente acqua e cibo in prossimità delle porte lasciate aperte. Nonostante la dedizione del personale, l’upupa non era riuscita a ritrovare la via verso l’esterno, rendendo necessario l’intervento dei professionisti per evitare che lo stress o la mancanza di spazi aperti potessero compromettere la salute dell’esemplare.

L’intervento tecnico dei Vigili del Fuoco

La svolta è arrivata oggi, quando la richiesta di supporto è stata inoltrata ai Vigili del Fuoco di Salerno. Grazie all’impiego di attrezzature specifiche e alla competenza tecnica delle squadre intervenute, l’operazione di recupero si è conclusa in breve tempo e con successo. L’animale è stato prelevato e messo in sicurezza senza subire traumi durante le delicate fasi della cattura.

Condizioni di salute e imminente liberazione

A una prima valutazione clinica, l’upupa non sembra aver riportato danni durante la permanenza forzata nei locali sanitari. Come confermato dai soccorritori, l’esemplare “non presenta ferite o lesioni e a breve tornerà a volare”. Il successo dell’operazione sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra privati e forze dell’ordine nella tutela della fauna selvatica urbana. In merito all’accaduto, è stato espresso un sentito ringraziamento verso “i cittadini e le istituzioni che segnalano animali in difficoltà”, evidenziando come la sensibilità collettiva resti il primo presidio per la salvaguardia dell’ambiente e dei suoi abitanti.