Sicurezza sulla SS19, vertice in Prefettura: più controlli e interventi contro i rischi della viabilità

L’Amministrazione Comunale di Serre, guidata dal Sindaco Antonio Opramolla, ha preso parte ad un incontro in Prefettura per discutere delle criticità legate alla viabilità lungo la SS 19, con particolare riferimento al consistente transito di motociclisti nei giorni festivi e nelle domeniche, fenomeno destinato ad intensificarsi con l’arrivo della bella stagione.

Vertice in Prefettura

L’arteria è stata spesso luogo di incidenti alcuni con esito drammatico e il confronto in Prefettura ha offerto l’occasione per esporre con chiarezza la situazione di rischio che interessa il tratto urbano e periurbano della SS 19, evidenziando la necessità di interventi immediati e coordinati a tutela della sicurezza di cittadini e di tutti gli utenti della strada.

Al tavolo tecnico, presieduto per la Prefettura dalla dott.ssa Clelia Ardone, Vicecapo di Gabinetto, hanno preso parte il sindaco Opramolla e l’assessore Marta Pizzarelli, i rappresentanti della Questura di Salerno, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di ANAS S.P.A. Campania.

Ecco cosa cambia

La Prefettura ha condiviso le preoccupazioni espresse dall’Amministrazione, assicurando il coinvolgimento degli organi competenti per il rafforzamento dei controlli su strada, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso; la valutazione di misure utili a contenere comportamenti pericolosi e velocità eccessive; l’avvio di un ulteriore tavolo tecnico con le forze dell’ordine e gli enti interessati per individuare soluzioni strutturali.

Nei prossimi giorni sull’arteria si svolgerà un sopralluogo tra il Dirigente della Polizia di Stato e il Comune di Serre, al quale, come proposto dalla Prefettura, saranno invitati anche i rappresentanti dei Comuni di Postiglione e Sicignano degli Alburni.

L’impegno immediato emerso è stato quello di organizzare e garantire il pattugliamento periodico lungo la SS 19, soprattutto la domenica e nei giorni festivi.

“L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo alta la collaborazione istituzionale per garantire maggiore sicurezza e vivibilità al nostro territorio.

La tutela della sicurezza stradale resta una priorità assoluta” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale di Serre