Sicurezza nel Vallo di Diano, chiesta la convocazione del Comitato per l’ordine pubblico

L’amministrazione comunale di Sala Consilina ha formalmente sollecitato il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per la convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo dell’incontro è sottoporre a un’attenta valutazione la necessità e l’urgenza di istituire un Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano.

Si tratta di un’iniziativa che ha già raccolto un consenso istituzionale unanime: la proposta è stata infatti supportata dalle deliberazioni favorevoli di tutti i Comuni del comprensorio, della Comunità Montana Tanagro, dei territori contigui e della Provincia di Salerno.

Le origini della proposta e il ruolo dell’associazionismo

L’input decisivo per richiedere l’intervento prefettizio è giunto dall’Associazione Schierarsi – piazza Cilento-Vallo di Diano. Durante un incontro pubblico tenutosi lo scorso 5 dicembre presso l’aula consiliare del Comune di Polla, l’associazione ha presentato la proposta al Sindaco del Comune capofila.

Il dibattito ha visto anche la partecipazione e la condivisione del procuratore Francesco Curcio, il quale ha espresso il proprio sostegno alla causa per il potenziamento dei presidi di legalità sul territorio.

L’impegno del Comune capofila e l’iter ministeriale

Il Sindaco Domenico Cartolano, agendo in rappresentanza del Comune capofila, ha accolto l’invito a coinvolgere direttamente il Prefetto. Questa mossa mira a ottenere un supporto istituzionale autorevole nel percorso amministrativo già intrapreso lo scorso 2 agosto 2025, data in cui è stata inoltrata la richiesta formale di istituzione del Commissariato al Ministero dell’Interno. L’istanza già depositata presso il Viminale risulta completa di tutte le motivazioni tecniche, demografiche e di pubblica sicurezza necessarie a giustificare la creazione del nuovo distaccamento di Polizia.