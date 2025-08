Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano: la richiesta ufficiale di “Schierarsi” al Ministero dell’Interno

È stata inviata lo scorso 2 agosto una richiesta formale al Ministero dell’Interno, al Capo della Polizia, al Prefetto e al Questore di Salerno per l’istituzione di un Commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano.

La richiesta

A farsi promotrice dell’iniziativa è l’associazione Schierarsi Piazza Cilento-Vallo di Diano, che da anni lavora per il rafforzamento della sicurezza e della legalità sul territorio. La proposta rappresenta il risultato di un percorso avviato nel 2021, costruito con il contributo di un’ampia rete istituzionale e associativa. Alla base della richiesta ci sono le delibere favorevoli di tutti i 15 Comuni del Vallo di Diano, oltre a quelle provenienti dai territori circostanti come il Tanagro, il Golfo di Policastro, gli Alburni e la Valle del Calore. Importante anche il sostegno espresso dalla Provincia di Salerno, dalla Comunità Montana Tanagro – Alto e Medio Sele e dall’Associazione Internazionale “Joe Petrosino”. A rendere concreta e operativa la proposta è la disponibilità logistica del Comune di Sala Consilina, che ha individuato strutture pubbliche idonee ad accogliere il Commissariato, allegando anche planimetrie e documentazione tecnica.

“Non si tratta di un gesto simbolico, ma di una proposta concreta, urgente e condivisa”

Oltre al sostegno istituzionale, la richiesta è accompagnata da relazioni della DIA, dati investigativi e analisi territoriali che sottolineano la reale esigenza di un presidio stabile delle forze dell’ordine in un’area strategica, spesso trascurata ma esposta a criticità sotto il profilo della sicurezza. «Non si tratta di un gesto simbolico, ma di una proposta concreta, urgente e condivisa – dichiara l’associazione –. Il Vallo di Diano non può continuare a rimanere privo di un presidio della Polizia di Stato». Schierarsi esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia le istituzioni che hanno creduto nel progetto. Ora l’attenzione si sposta sugli organi competenti, ai quali si chiede di dare seguito all’istanza e avviare l’iter per dotare finalmente il Vallo di Diano di un presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità.