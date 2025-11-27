Sicignano, ritorna il Consiglio Comunale dei ragazzi. L’entusiasmo del sindaco Orco

“Era il 2024 quando il Comune di Sicignano degli Alburni, guidato dall’allora sindaco Domenico Pizzicara, approvò per la prima volta il regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e in quell’anno ebbi l’onore di diventare Sindaco Junior del nostro paese” ha esordito così Giacomo Orco, sindaco di Sicignano degli Alburni per annunciare il ritorno, nel Comune, del Consiglio Comunale dei Ragazzi che per il primo cittadino, di certo, fu di ottimo auspicio.

Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi

Dopo più di venti anni, questa mattina, a Sicignano, tanti bambini e ragazzi emozionati hanno imparato ad essere la voce della comunità e a riconoscere il valore della democrazia con le elezioni del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Ad essere eletto sindaco dei ragazzi, Francesco Valitutto, affiancato dal vicesindaco, Gerardo Carbone. Il primo Consiglio Comunale congiunto sarà aperto al pubblico.

“Vedere i bambini e i ragazzi emozionati, partecipi, pronti a mettersi in gioco è stato indescrivibile. Loro sono la parte più pura e più genuina della nostra comunità: hanno sogni limpidi, idee coraggiose e una straordinaria capacità di ricordarci ciò che conta davvero. Dare loro voce non è un gesto simbolico, è un investimento sul domani, è la scelta di credere in chi sarà presto chiamato a guidare il nostro paese con nuovi occhi e nuove energie” ha fatto sapere il primo cittadino Orco.