Sicignano degli Alburni riavrà il suo micronido comunale. A renderlo noto è stata proprio l’amministrazione comunale, retta dal sindaco Giacomo Orco. Il micronido comunale riaprirà giovedì, 23 novembre e accoglierà i bambini del territorio garantendo a loro e alle loro famiglie un servizio essenziale che, nel comune, mancava da diversi mesi.

Le parole del sindaco

“L’attesa per la riapertura del micronido è stata lunga, ma non è dipesa dalla nostra amministrazione. Nei mesi scorsi abbiamo dovuto più volte sollecitare lo sblocco dei vari intoppi burocratici presso il Piano di Zona” hanno specificato dalla casa comunale.

Il comune di Sicignano degli Alburni fa parte dell’Ambito S3 (ex S5) del Piano di Zona, attualmente i servizi alla persona sono gestiti dall’ASSI (Azienda Speciale Sele Inclusione).

“Il nostro augurio è che, grazie alla costituzione dell’Azienda Speciale Sele Inclusione (ASSI), che abbiamo promosso con convinzione, questi ritardi non si verifichino più. I nostri bambini non lo meritano!” hanno continuato dal comune ringraziando la stessa Azienda ASSI, il Consorzio La Rada, gestore del servizio, e le educatrici che, giovedì alle ore 10:00, accoglieranno i piccoli e i loro accompagnatori presso la sede del micronido sita in via Pisciaricolo.