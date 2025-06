Si rinnova anche per l’estate 2025 la navetta serale “Agropoliin tour”

Dopo il successo degli anni scorsi, si rinnova anche per l’estate in corso “Agropoli in tour”, il servizio navetta serale gratuito che prenderà il via sabato 28 giugno. Saranno come di consueto due le linee attive, operative tutti i giorni dalle 19.15 fino a mezzanotte. I fruitori dovranno munirsi di apposito ticket prima di accedere ai mezzi che saranno reperibili presso gli infopoint dislocati in città o nei punti convenzionati.

Le linee

Queste le linee previste e relativi percorsi:

Linea 1 (gialla): partenza da località Mattine (pressi Hotel Insonnia), con principali fermate previste sul lungomare, via Risorgimento, stazione FS, Madonna del Carmine (pressi Farmacia comunale), Municipio, Piazza Moio (Agenzia Entrate). Prima corsa ore 19.15;

Linea 2 (blu): partenza dal Cineteatro e fermate previste in via Chili, Centro storico (Castello), Municipio. Prima corsa ore 19.40.

In via eccezionale domenica 29 giugno, in occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni Pietro e Paolo, sarà attiva dalle ore 8.00 alle 12.00 la linea blu anche al mattino per accompagnare i fedeli che vogliono recarsi al centro storico per prendere parte alle Sante messe in programma.

Il servizio navetta verrà svolto a cura dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi. Entrambi i mezzi sono dotati di gps, con rilevamento posizione in tempo reale, grazie all’applicazione dedicata, scaricabile all’indirizzo https://agropoli.kardup.it/navette (in aggiornamento). Sulla stessa è possibile reperire anche info turistiche utili.

«Dal 28 giugno riparte il servizio Agropoli in tour, la navetta serale che offre due diversi itinerari. Molto apprezzato negli anni scorsi offre la possibilità all’utente di spostarsi in tutta comodità e in maniera gratuita verso i diversi punti di interesse cittadini. Si riduce in questo modo il volume di veicoli circolante sul territorio» è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi.