Si fermano a Eboli i campioni internazionali di Beach Volley Italia Tour

Grande successo a Eboli per lo Sport Open Day per lo sport inteso come aggregazione, partecipazione, disciplina e impegno. E grande riscontro, anche in termini di affluenza di pubblico che è giunto a Marina di Eboli da ogni parte d’Italia, per assistere alle novità di questa diciottesima edizione.

La festa dello sport

La grande festa dello sport, tra gli sportivi e gli appassionati del settore, ha puntato l’attenzione su uno dei momenti clou dell’evento: le Finali Nazionali del BPER Beach Volley Italia Tour. Organizzate dall’Associazione Italiana Beach Volley Club (AIBVC) con il supporto di ASI e BPER Banca, con il coordinamento di Sport Sun e Gli amici del Mare, le finali hanno visto sfidarsi sulla sabbia di Marina di Eboli i migliori atleti italiani della disciplina, al termine di un percorso che ha toccato otto tappe in sette regioni.

Gli sport

Durante l’intero fine settimana scorso Bagno38, stabilimento balneare Best Beach 2024, è diventato teatro di un’ampia varietà di sport acquatici e terrestri. Surf, Kite Surf e Wind Surf hanno dominato le acque antistanti, mentre tra la spiaggia e la pineta si sono alternati gli sport terrestri: Beach Soccer, Fitness, presenti anche due giovanissimi atleti di BigAir, il Ciclismo con la ciclo- passeggiata turistica nell’agro ebolitano e il Triathlon oltre ad un affascinante caleidoscopio di discipline per tutti i gusti, età e livelli di preparazione. Tra le novità di questa edizione lo slacklining con Giada Regoli, il calisthenics con Amedeo Sirignano, lo street boulder con il team di Cilento Xtreme, una Riunione di Pugilato a cura della Asd Team Riviello Boxing di Eboli e la danza aerea con Jessica Naddeo.