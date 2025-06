Si chiude l’anno scolastico: il bilancio degli studenti cilentani

Si chiude l’anno scolastico 2024/2025 e le telecamere di InfoCilento hanno raggiuntogli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Parmenide di Roccadaspide, che comprende il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo Sportivo, l’Istituto Tecnico Industriale sia ad indirizzo Informatico, sia ad indirizzo Meccanico e l’Istituto Alberghiero, per tracciare con loro il bilancio dell’anno scolastico che volge al termine.

Gli studenti

Diversi gli studenti incontrati, tra questi anche alcuni del quinto anno e quindi prossimi ad affrontare l’esame di maturità, che hanno svelato le loro paure dimostrando, per lo più, di essere carichi e pronti per la prova finale. Agli studenti del primo anno abbiamo chiesto come è stato il passaggio nella nuova scuola e se l’anno si concluderà con debiti o a pieni voti, diverse le loro risposte da cui sono emerse sensazioni contrastanti: motivazione, dubbi, perplessità, ma anche entusiasmo per l’estate che li aspetta e per il lavoro svolto durante l’anno.