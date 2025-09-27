Sessa Cilento saluta Don Silvestro Zammarrelli

Dopo quindici anni, don Silvestro Zammarrelli lascia le parrocchie di Sessa, San Mango, Santa Lucia e Valle Cilento.

Un momento di profonda emozione

Ieri sera, nell’aula consiliare, un momento di grande emozione alla presenza del sindaco Gerardo Botti e dei tanti parrocchiani che hanno voluto esprimere gratitudine a don Silvestro per il suo operato. Visibilmente commosso il sacerdote ha commentato: “Per me non è una festa, ma un momento che vivo come una prova. Lasciarvi non è facile, ma porterò con me tutto il vostro affetto e l’amore con cui mi avete fatto sentire a casa fin dal primo giorno.”

Il nuovo assetto disposto dal vescovo Calvosa interesserà dunque tutte le parrocchie del Monte Stella: non solo il comune di Sessa Cilento, anche i fedeli di Omignano e Stella Cilento conosceranno un nuovo inizio insieme ai parroci che arriveranno dal prossimo 5 ottobre. Per don Silvestro Zammarrelli, tuttavia, i saluti non si sono conclusi con la serata di ieri. In occasione delle ultime celebrazioni di domenica prossima, infatti, anche nelle singole parrocchie di San Mango e Santa Lucia Cilento ci saranno momenti di convivialità per augurare ancora buon cammino al sacerdote prima del suo ingresso a Cuccaro, Abatemarco, Eremiti e Montano Antilia. A prendere il posto di don Silvestro sarà don Marco Polito coadiuvato dal vice parroco don Gerardo Bonora.