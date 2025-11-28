Sessa Cilento: l’ASL di Salerno promuove una giornata di prevenzione gratuita

Il Comune di Sessa Cilento ospita un’importante iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica. Domenica 30 novembre, presso il presidio di Guardia Medica di Sessa Cilento, sarà attivo un programma di screening gratuito rivolto a tutta la cittadinanza idonea.

L’iniziativa, promossa e gestita dagli operatori dell’ASL di Salerno, si svolge con l’intento di sensibilizzare e facilitare l’accesso agli esami di prevenzione primaria, fondamentali per la diagnosi precoce di patologie oncologiche. L’appuntamento è fissato dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

“Abbraccia la prevenzione”

L’evento si svolge sotto lo slogan “Abbraccia la Prevenzione”, un invito esplicito a non rimandare i controlli medici. L’offerta di screening è diversificata e mirata a categorie specifiche di popolazione per aumentare l’efficacia dell’intervento.

Saranno disponibili i seguenti esami gratuiti:

Screening della Mammella: Rivolto alle donne di età compresa dai 50 a 69 anni .

Rivolto alle donne di età compresa . Screening del Collo dell’Utero: Rivolto alle donne di età compresa dai 25 a 64 anni .

Rivolto alle donne di età compresa . Screening del Colon Retto: Rivolto a donne e uomini di età compresa dai 50 a 69 anni.

In aggiunta a questi tre programmi primari, sarà possibile effettuare l’Esecuzione Epatite C per la popolazione nata nell’anno 1989.

Modalità di partecipazione

Gli operatori dell’ASL di Salerno invitano «tutti i cittadini a partecipare agli Screening oncologici offerti gratuitamente». L’evento si terrà in via Pasquale Leborio, presso la sede della Guardia Medica.

La partecipazione è libera e gratuita per tutti i cittadini che rientrano nelle fasce d’età indicate.

Per ottenere maggiori informazioni e dettagli sul programma e sulle modalità di adesione, i cittadini possono fare riferimento ai seguenti contatti:

Telefoni: 0974/711189 – 0974/711738

0974/711189 – 0974/711738 Email: olp.uopc69_70@aslsalerno.it

Si raccomanda di cogliere questa opportunità per un gesto di cura verso la propria salute.