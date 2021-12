A Castellabate screening gratuiti per il diabete

CASTELLABATE. Una giornata dedicata alla prevenzione. L’iniziativa è promossa dal Lions Club di Castellabate Cilento Antico ed è in programma la prossima domenica 12 dicembre. Previsto uno screening gratuito per il diabete.

L’appuntamento è in piazza Caduti del Mare, dalle ore 9 alle ore 12.30. “Molti italiani – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – non sanno di avere il diabete. La malattia non va sottovalutata, la diagnosi precoce è fondamentale per una vita sana e senza complicazioni”.

La giornata di prevenzione è patrocinata dal Comune di Castellabate ed organizzata in collaborazione con il corpo di soccorso Universo Humanitas.