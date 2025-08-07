Sessa Cilento: Flavio Insinna al Festival Segreti d’Autore

Continuano gli appuntamenti del Festival Segreti d’Autore a Valle di Sessa Cilento. Nella serata di ieri, mercoledì 6 agosto, è intervenuto a Palazzo Coppola Flavio Insinna.

Il ricordo di Gigi Proietti

Dialogando con la direttrice artistica Nadia Baldi, l’attore e conduttore è riuscito a divertire il pubblico toccando però anche temi importanti come la dedizione alla beneficenza e la ferma condanna delle guerre di qualsiasi matrice. Insinna ha poi ricordato il suo maestro, Gigi Proietti, alla cui scuola di recitazione si è formato e al quale, dieci anni fa, fu conferito il medesimo Premio Segreti d’Autore. La serata è stata aperta dall’esibizione degli allievi dell’Accademia Scena Segreta alla quale Insinna ha assistito prima di raccontarsi al pubblico.

Il calendario proseguirà fino al 10 agosto

A seguire è stato proiettato il film Shakespea Re di Napoli, con Alessandro Preziosi e Giovanni Esposito, diretto da Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi. Il calendario del Festival proseguirà fino al prossimo dieci agosto.