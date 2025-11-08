Serramezzana, la storia di San Teodoro martire: un libro ne racconta la storia

Nella Parrocchia di San Teodoro, nel Comune di Serramezzana, è programmata la presentazione di un volume che racconta, in modo agile, la storia del Martire Teodoro, Patrono del paese, la diffusione del culto, la religiosità legata alla sua devozione, la chiesa parrocchiale nei secoli, la storia della statua e della reliquia.

L’opera

È una iniziativa di intesa tra Don Gianluca Cariello, già Parroco, e di Don Giovanni Cairone, suo successore, in occasione del Giubileo. Il testo è stato curato da Osvaldo Marrocco.

Col coordinamento del Parroco e alla presenza del sindaco Augusto Materazzi, l’incontro si svolgerà domenica 9 novembre 2025, a conclusione della rituale processione pomeridiana al Santo Patrono.