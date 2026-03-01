Serie D: una buona Gelbison pareggia contro la Vigor La Mezia

Allo stadio “Giordano” di Castelnuovo Cilento la Gelbison pareggia 1 a 1 contro una buona Vigor La Mezia. La gara si sblocca nei minuti finali del primo tempo con Semeraro, dopo una varie occasioni per i rossoblù. Proteste per il gol della Vigor La Mezia arrivato al 5′ del secondo tempo dopo una mancata assegnazione di un calcio d’angolo nell’azione precedente. Nei minuti finali Gelbison in 10 per l’espulsione di Kosovan.
La partita
Due cambi per Mister Agovino rispetto alla partita contro la Vibonese, dal 1′ Del Miglio e Uliano al posto di Viscomi e De Martino. Subito alta la pressione dei rossoblù nei primi minuti di gioco, primo angolo del match al 2′, tiro cross di Chironi che finisce tra le mani del portiere avversario. Azione manovrata della Gelbison che si conclude però con un tiro al lato di Coscia al 7′ che non impensierisce il portiere.
Al quarto d’ora del primo tempo colpo di testa di Urquiza sugli sviluppi di un angolo, palla che finisce alta sopra la porta. Al 16′ punizione per la Vigor La Mezia, tiro di Catalano che finisce alto al lato della porta. Gelbison che ci prova al 20′ con un tiro dalla distanza di Uliano, conclusione che finisce alta. Rossoblù vicini al vantaggio alla mezz’ora con palla in mezzo di Semeraro, manca l’aggancio Chironi.
La Gelbison ci prova ancora al 38′, colpo di testa di Ferreira che non è riuscito a indirizzare bene il pallone, dopo circa un minuto conclusione dalla distanza dello stesso Ferreira che finisce fuori. Al 43′ conclusione velenosa di Liurni, palla che però termina al lato della porta. Gelbison in vantaggio al 45′, Semeraro con un pallonetto supera il portiere e porta la squadra in vantaggio. Primo tempo che si conclude così, 1 a 0 per i padroni di casa.
Il secondo tempo
La Gelbison inizia il secondo tempo così me aveva concluso il primo, colpo di testa di Chironi al 2′ st che però finisce alto. Al 5′ st. pareggio della Vigor, errore difensivo e gol degli ospiti, espulso l’allenatore e il Presidente della Gelbison per proteste per una mancata assegnazione del calcio d’angolo per la Gelbison nell’azione precedente. Partite che si è innervosita, espulso anche un dirigente della Vigor La Mezia.
Clamoroso salvataggio sulla linea del difensore della Vigor La Mezia, Gelbison vicinisima al secondo gol. Conclusione Vigor di Catalano al 21′ st che finisce di poco al lato della porta. Calcio di punizione per la Gelbison alla mezz’ora del secondo tempo, tiro sbagliato di Kosovan che la manda alta sulla traversa.
Al 38′ espulso Kosovan della Gelbison per un fallo di reazione. Nei minuti finali Gelbison vicina alla seconda rete con De Feo con una conclusione dalla distanza. Dopo sei di recupero finisce la gara, 1 a 1 tra Gelbison e Vigor La Mezia.