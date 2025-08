Serie D: ritono nel Girone I per la Gelbison

Ufficializzato il girone di pertinenza per la Gelbison, i Cilentani ritornano nel Girone I a distanza di quattro anni dall’ultima partecipazione, proprio in questo girone è arrivata la storica promozione in Serie C.

Le trasferte

Ritorno alle origini per il club rossoblue dopo gli ultimi due anni passati tra il Girone G ed il Girone H. Tante le trasferte Siciliane che impegneranno la squadra in uno dei gironi più affascinanti della categoria.

Tra le squadre accreditate alla vittoria finale, sicuramente ci sono da annoverare Reggina il Messina e il Savoia, piazze storiche che vantano presenze nei campionati professionistici. La Reggina viene dalla passata stagione, dove solo un super Siracusa non le ha permesso di guadagnarsi la promozione tra i professionisti, mentre il Savoia è stato impegnato proprio nel girone dei Cilentani finendo alle spalle di questi ultimi, mentre il Messina nell’ultima stagione è stata retrocessa dopo alcuni problemi societari che ne hanno influenzato l’andamento.

Le altre squadre

Tra le possibili rivelazioni del Girone, spiccano il Sambiase e il Nissa. A completare il raggruppamento ci saranno Città di Gela Enna Milazzo Nuova Igea Virtus Paternó Ragusa Sancataldese Vibonese e Vigor Lamezia.