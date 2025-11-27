Serie D, Gelbison: al “Giordano” arriva la Sancataldese, obiettivo tre punti

La gara è in programma domenica 30 novembre allo stadio “Giordano” di Castelnuovo Cilento, alle ore 14.30

La Gelbison si prepara ad affrontare la delicata partita contro la Sancataldese ai fini della classifica, in programma domenica 30 novembre allo stadio “Valentino Giordano”di Castelnuovo Cilento, alle ore 14.30. La gara è valevole per la 14° giornata del campionato di di Serie D, girone I. 

Casa Gelbison 

La squadra di Mister Agovino arriva dalla seconda sconfitta di fila contro l’Athletic Palermo, ed è ferma a 14 punti in piena zona play out, due misure proprio sopra la Sancataldese. Domenica c’è bisogno dei tre punti per ritrovare morale e smuovere la classifica.

Intanto continua la trasformazione della rosa rossoblù. In settimana sono stati 4 i calciatori che hanno lasciato la squadra. La società, ha infatti, annunciato di aver interrotto il rapporto con Gianmarco Piccioni, Teijo Leandro Nicolas, Gabriele Papaserio e Bilal Brusdeilins. Il club ha ringraziato gli atleti “per l’impegno e la serietà dimostrati nel periodo trascorso con la maglia rossoblù, formulando loro i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni”. L’allenatore potrà contare anche su un nuovo rinforzo annunciato nelle ultime ore, il centrocampista classe 1995 Kosovan, un ritorno voluto fortemente sia dalla società che dallo stesso calciatore.

L’avversaria 

I siciliani allenati da Leonardo Vanzetto nelle ultime tre hanno collezionato 4 punti,  una vittoria contro il Castrum Favara, una sconfitta in casa della Nissa, e il pareggio interno dell’ultimo turno contro la Vibonese. Tra i suoi giocatori più pericolosi c’è sicuramente l’attaccante Matìas Gastòn Castro fermo a 7 reti in campionato. 

