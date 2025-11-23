Serie D: la Gelbison cade contro l’Atlhetic Club Palermo

Seconda sconfitta di fila per la Gelbison di Mister Agovino. Al “Velodromo P. Borsellino” di Palermo i padroni di casa si impongono per tre reti a zero. Nel primo tempo Liurni sbaglia un calcio di rigore. I rossoblù rimangono a 14 punti in classifica, in zona play out.
La partita
I padroni di casa iniziano in attacco, Maurino prova la conclusione dalla distanza: palla che termina alta sul fondo. Bonfiglio sguscia sull’out di sinistro e cerca un compagno nel cuore dell’area di rigore. Minaccia ben gestita dalla difesa della Gelbison. Al 3’ Zalazar servito in profondità viene ben chiuso dalla retroguardia rossoblù.
La Gelbison prova a farsi vedere alle parti di Greliak con alcune trame offensive che, però, non portano alla conclusione. Al 7’ il numero 9 dell’Athletic Micoli prova la conclusione, ma Sakho blocca senza problemi. Al 9’ Athletic ancora pericoloso: prima Faccetti prova la conclusione dal limite dell’area dopo il servizio di Bova, poi Zalazar non riesce nel tap-in. In entrambe le occasioni è bravissimo il portiere Sakho a salvare la Gelbison.
Al 15’ arriva il vantaggio dell’Athletic Palermo, conclusione a giro di Faccetti sul secondo palo, Sakho respinge ma nulla può sul tap-in di Bova, che ribadisce in rete. Subito dopo punizione della Gelbison indirizzata sul secondo palo, senza che nessuno riesca a toccarla: il pallone sfila pericolosamente alla sinistra di Greliak. Al 21’ calcio di rigore sbagliato dalla Gelbison con Liurni dal dischetto, il portiere intuisce, si tuffa alla sua destra e respinge la palla. Si rimane sull’1-0.
L’Athletic prova a spingere alla ricerca del raddoppio, costruendo diverse trame offensive con Zalazar tra i più attivi. La difesa della Gelbison, però, resta concentrata e riesce a contenere le iniziative nerorosa. Al 28′ grande intervento di Greliak, che vola all’incrocio e devia una precisa conclusione di Ferreira. Al 45′ Faccetti prova la conclusione col mancino, ma palla che finisce abbondantemente alta sulla traversa di Sakho.
La ripresa
All’inizio della ripresa arriva il raddoppio per i padroni di casa. Bongiovanni, appena entrato, intercetta il rinvio di Sakho e da lontanissimo approfitta della porta sguarnita per siglare il raddoppio nerorosa. Al 6′ s.t Micoli riceve da Mazzotta ma, da buonissima posizione, spedisce alto col mancino. Al 7’s.t. Bonfiglio prova la conclusione a botta sicura, ma un difensore ospite respinge. Poco dopo ci prova Mazzotta con un cross insidioso, ma il portiere rossoblù blocca senza problemi.
Al 14′ s.t. Zalazar tenta la conclusione in porta che, però, è piuttosto centrale. Blocca Sakho. Al 18′ s.t. Liurni riceve dentro l’area di rigore e tenta la conclusione: respinga la difesa dell’Athletic. Al 37′ s.t. Zaic prova la conclusione dalla distanza. Blocca facilmente l’estremo difensore rossoblù. Al 44’ st autorete della Gelbison. Faccetti crea l’azione che porta al gol, infilato sfortunatamente da Viscomi nella propria porta. Terzo gol dell’Athletic. Dopo 4 minuti di recupero finisce la partita.