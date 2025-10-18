Serie D – Gelbison a caccia della vittoria: domenica sfida alla Vibonese

Domenica alle ore 15:00, allo Stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison ospiterà la Vibonese

A cura di Alessandro Pippa

Domenica alle ore 15:00, allo Stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison ospiterà la Vibonese con l’obiettivo di ritrovare la vittoria che manca dalla storica trasferta del “Granillo”.

Da allora, la squadra guidata da mister Imperio Carcione ha collezionato solo pareggi, faticando soprattutto in zona gol.

La squadra

Per cercare di invertire la rotta, il tecnico ciociaro dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1: tra i pali ci sarà Sakho, protetto dal terzetto difensivo composto da Zugaro, Viscomi e Gorzelewsky. Sulle fasce agiranno Gonzales e Delmiglio, mentre in mezzo al campo spazio a Teijo e Mele. Alle spalle dell’unico terminale offensivo Piccioni, toccherà a Liurni e Russo accendere la manovra offensiva.

I cilentani arrivano da due pareggi a reti bianche consecutivi e ora l’obiettivo è chiaro: ritrovare sia la via del gol che i tre punti, fondamentali per non perdere contatto con le zone alte della classifica.

La gara

Di fronte ci sarà una Vibonese reduce dal successo interno per 3-1 contro il Milazzo, vittoria che ha permesso ai calabresi di salire in zona play off . La squadra allenata da mister Esposito si è dimostrata solida in casa, ma continua a faticare lontano dal proprio stadio, dove non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale.

Occhi puntati su Hernandez, classe ’99 e attuale capocannoniere della squadra con 5 reti: sarà lui l’uomo da tenere d’occhio da parte della retroguardia rossoblù.

Una gara che si preannuncia ostica per la Gelbison, chiamata a ritrovare brillantezza e concretezza per rilanciarsi in campionato.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Casal Velino Porto

“Velinia Hub”: ammesso a finanziamento. Nascerà un polo per la formazione dei giovani

Il progetto è stato promosso dall’Unione dei Comuni Velini Casal Velino, Pollica…

San Luca

Almanacco del 18 Ottobre, si festeggia San Luca

Oggi si festeggia San Luca Evangelista, patrono di medici, artisti, scrittori e…

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 18 ottobre: Luna favorevole per i Gemelli. Bilancia, se cercate l’anima gemella, potreste fare nuovi incontri

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito