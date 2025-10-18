Serie D – Gelbison a caccia della vittoria: domenica sfida alla Vibonese

Domenica alle ore 15:00, allo Stadio “Valentino Giordano”, la Gelbison ospiterà la Vibonese con l’obiettivo di ritrovare la vittoria che manca dalla storica trasferta del “Granillo”.

Da allora, la squadra guidata da mister Imperio Carcione ha collezionato solo pareggi, faticando soprattutto in zona gol.

La squadra

Per cercare di invertire la rotta, il tecnico ciociaro dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1: tra i pali ci sarà Sakho, protetto dal terzetto difensivo composto da Zugaro, Viscomi e Gorzelewsky. Sulle fasce agiranno Gonzales e Delmiglio, mentre in mezzo al campo spazio a Teijo e Mele. Alle spalle dell’unico terminale offensivo Piccioni, toccherà a Liurni e Russo accendere la manovra offensiva.

I cilentani arrivano da due pareggi a reti bianche consecutivi e ora l’obiettivo è chiaro: ritrovare sia la via del gol che i tre punti, fondamentali per non perdere contatto con le zone alte della classifica.

La gara

Di fronte ci sarà una Vibonese reduce dal successo interno per 3-1 contro il Milazzo, vittoria che ha permesso ai calabresi di salire in zona play off . La squadra allenata da mister Esposito si è dimostrata solida in casa, ma continua a faticare lontano dal proprio stadio, dove non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale.

Occhi puntati su Hernandez, classe ’99 e attuale capocannoniere della squadra con 5 reti: sarà lui l’uomo da tenere d’occhio da parte della retroguardia rossoblù.

Una gara che si preannuncia ostica per la Gelbison, chiamata a ritrovare brillantezza e concretezza per rilanciarsi in campionato.