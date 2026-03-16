Serie D, Eccellenza e Promozione: i gol del weekend

La Gelbison fa la voce grossa al Giraud di Torre Annunziata, passa in vantaggio, domina per un’ora, poi subisce il pari e lo difende. Finisce 1 a 1.
L’Ebolitana espugna Castel San Giorgio e, complice il pari dell’Apice, aumenta il distacco in classifica. La Battipagliese accorcia sul secondo posto vincendo 1 a 0 al Carrano contro la Polisportiva Santa Maria.
Esordio vincente per mister Luigi Squillante sulla panchina dell’Agropoli. Un gol di Tedesco regala ai delfini la vittoria al fotofinish contro l’Atletico San Gregorio.