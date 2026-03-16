Calcio

Serie D, Eccellenza e Promozione: i gol del weekend

Pari per la Gelbison in trasferta, la Battipagliese passa al Carrano. Torna a sorridere l'Agropoli

Redazione Infocilento
Campo calcio

La Gelbison fa la voce grossa al Giraud di Torre Annunziata, passa in vantaggio, domina per un’ora, poi subisce il pari e lo difende. Finisce 1 a 1.

L’Ebolitana espugna Castel San Giorgio e, complice il pari dell’Apice, aumenta il distacco in classifica. La Battipagliese accorcia sul secondo posto vincendo 1 a 0 al Carrano contro la Polisportiva Santa Maria.

Esordio vincente per mister Luigi Squillante sulla panchina dell’Agropoli. Un gol di Tedesco regala ai delfini la vittoria al fotofinish contro l’Atletico San Gregorio.

https://youtu.be/h7vUh5IPDxA
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