Serie D: Big match per la Gelbison, al “Giordano” arriva il Savoia

Domenica pomeriggio al “Valentino Giordano” di Vallo della Lucania va in scena una sfida tutta da vivere

A cura di Alessandro Pippa

Domenica pomeriggio al “Valentino Giordano” di Vallo della Lucania va in scena una sfida tutta da vivere: la Gelbison ospita il Savoia in uno dei big match di giornata del campionato di Serie D.

La squadra

La squadra cilentana arriva all’appuntamento con il morale alto dopo l’ottimo risultato conquistato a Lamezia, nella prima uscita sotto la guida di mister Agovino. Il tecnico, soddisfatto della prova dei suoi, dovrebbe confermare gran parte dell’undici titolare, riproponendo il collaudato 3-4-2-1. In porta ci sarà Sakho; in difesa spazio a Zugaro, Viscomi e Gorzelewsky. Sulle corsie esterne pronti Langella e Gonzales, con Diabatè e Teijo a presidiare la zona nevralgica del campo. In avanti Russo e Liurni agiranno alle spalle del centravanti Ferreira.

Il Savoia, dal canto suo, arriva al “Giordano” forte del successo interno contro la Vibonese. La formazione di mister Catalano può vantare la miglior difesa del torneo, anche se lontano dal “Giraud” ha mostrato qualche difficoltà nell’imporre il proprio gioco.

Attesa una grande cornice di pubblico: la tifoseria oplontina seguirà in massa la squadra per spingerla verso un risultato importante.

Una gara che promette spettacolo tra due compagini ambiziose, entrambe decise a lottare fino alla fine per le posizioni più alte della classifica.

