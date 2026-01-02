Serie C: la Salernitana riparte da Siracusa, novità anche dal mercato

Dopo il successo casalingo contro il Foggia la Salernitana vuole iniziare l’anno così come aveva finito, domenica 4 gennaio, alle ore 14.30, gli uomini di Mister Raffaele saranno impegnati nella trasferta contro il Siracusa nella prima di ritorno del campionato di Serie C, girone C.

Casa Salernitana

Sul fronte mercato il DS Faggiano è al lavoro per rinforzare la rosa, ufficializzati i difensori Matteo Arena, proveniente dall’Arezzo, e Filippo Berra dal Crotone. In entrata anche il centrocampista Giuseppe Carriero in arrivo dal Trapani. Sul fronte uscite salutano Mauro Coppolaro per approdare all’Arezzo, e Paolo Frascatore destinato al Guidonia.

A Siracusa la Salernitana potrebbe confermare il modulo (4-2-3-1) utilizzato nell’ultima partita del 2025 contro il Foggia. Ferrari sarà a disposizione per la trasferta di domenica in Sicilia, pronto a giocare dal primo minuto. Out ancora Roberto Inglese. Con Ferrari attaccante centrale, sulla linea dei trequartisti ci saranno sicuramente Achik a sinistra e Ferraris in mezzo. A destra Knezovic potrebbe essere ancora in campo dal primo minuto, a meno che non gli venga preferito Liguori, condizioni fisiche permettendo. In mezzo ci saranno ancora Tascone e Capomaggio.

Difesa a quattro composta da Longobardi a destra, Golemic e Matino al centro, Villa a sinistra. Non sono da escludere però gli utilizzi di Arena in difesa o di Carriero a centrocampo. In quest’ultima ipotesi ci potrebbe essere un leggero cambio di modulo con il passaggio al 4-3-3.

L’avversaria

Di tutt’altra classifica è il Siracusa, i siciliani si trovano in zona play out a quota 18 punti al sedicesimo posto; solo cinque le vittorie in questa prima parte di stagione.

Nelle ultime tre hanno collezionato 5 punti, una vittoria contro il Trapani arrivata nell’ultimo turno, e due pareggi contro Cavese e Foggia. Tra gli uomini più pericolosi del Siracusa c’è sicuramente gli attaccanti Racine Ba, e Gianluca Contini con tre reti all’attivo.