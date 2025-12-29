Serie C: la Salernitana si muove sul mercato, tra uscite e nuovi innesti

Il DS della Salernitana Daniele Faggiano è al lavoro per rinforzare la rosa in vista di questa seconda importante parte del campionato. Rivoluzione in difesa per i granata dove salutano Coppolaro destinato all’Arezzo, e Paolo Frascatore, in trattativa con il club laziale del Guidonia.

I movimenti in entrata

Sul fronte entrate la Salernitana è vicina a chiudere una doppia operazione tra centrocampo e difesa. Si tratta di Giuseppe Carriero, centrocampista del Trapani, e di Matteo Arena, difensore centrale dell’Arezzo.

Il primo, classe 1997, ha collezionato tredici presenze complessive con la formazione di Aronica durante questa prima parte di stagione. Il secondo invece, classe 1999, potrebbe salutare i toscani dopo l’arrivo durante la sessione estiva di calciomercato. Il club granata ha anche manifestato interesse per Riccardo Cargnelutti, difensore centrale classe 1999 di proprietà del Crotone.