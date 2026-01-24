Serie C: la Salernitana impegnata nella trasferta col Sorrento, le ultime di formazione

La Salernitana sarà di scena domani allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, alle ore 14.30, per la gara contro il Sorrento, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C. I granata sono reduci dalla vittoria arrivata contro l’Atalanta U23 e con i nuovi innesti vogliono dare continuità ai risultati.

Le ultime di formazione

Già a disposizione dell’allenatore il nuovo acquisto Lescano, arrivato dall’Avellino, che sarà convocato per la trasferta col Sorrento. Mister Raffaele potrebbe partire con il 3-5-2, davanti a Donnarumma, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Berra, Capomaggio e Anastasio, quest’ultimo però ieri è stato esentato dal lavoro con la squadra, facendo i conti con problemi fisici. Se Anastasio non dovesse farcela, al suo posto è pronto Arena.

Sulle corsie laterali spazio a Longobardi, e Villa, mentre Quirini recupera posizioni. In mezzo al campo ci saranno De Boer e Carriero. Per l’ultima maglia resta aperto il ballottaggio tra Gyabuaa, appena arrivato dall’Atalanta, e Tascone, reduce dall’influenza. In attacco dovrebbe toccare a Ferraris e Ferrari. A gara in corso Mister Raffaele potrà contare su alternative di peso: non solo Lescano, ma anche Liguori, Achik e Molina.

L’avversario

Il Sorrento è attualmente al 13esimo posto in classifica con 24 punti, a quattro punti dalla zona play off. Solo tre punti nelle ultime tre, due sconfitte contro Cavese e Trapani e una vittoria contro il Foggia.

Tra i suoi uomini più pericolosi ci sono sicuramente Eugenio D’Ursi, con 9 reti all’attivo, e Antonio Sabbatani con 4. Nella gara di andata vinse la Salernitana per 2 a 1.