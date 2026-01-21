Salernitana: ecco il rinforzo a centrocampo, ufficiale Gyabuaa dall’Atalanta

Ufficiale il nuovo rinforzo a centrocampo per la Salernitana, il Club granata ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento del centrocampista Emmanuel Gyabuaa. Il giocatore classe 2001 arriva in prestito fino al 30 giugno 2026 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Il profilo

Gyabuaa ha origini ghanesi ma è nato a Parma. Nel suo percorso di crescita calcistica tra i settori giovanili di Parma e Atalanta c’è anche tutta la trafila delle Nazionali azzurre fino all’U20, compreso l’argento agli Europei Under 17 nel 2018 (Italia sconfitta ai rigori in finale dall’Olanda).

Due anni dopo ha esordito in Serie A con la Dea, prima delle esperienze al Perugia in B e al Pescara in Serie C. Rientrato alla base, con l’Atalanta U23 ha disputato due stagioni intense in terza serie raggiungendo sempre i playoff. Nella prima parte dell’attuale stagione ha vestito i colori dell’Avellino in serie cadetta. Nel curriculum di Gyabuaa — che ha scelto di indossare la maglia granata numero 4 — sono ben 106 le partite (con 2 gol all’attivo) disputate in Lega Pro tra campionato, coppa e post-season.

Inserimento del Benevento per Canotto del Trapani

Si complica la pista invece per Luigi Canotto del Trapani, sul quale insiste il Benevento. L’ala classe 1994 ha totalizzato 4 gol e 2 assist in 21 presenze tra campionato e coppa di categoria.