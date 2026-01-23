Salernitana: tra campo e mercato, ufficiale Lescano dall’Avellino

La Salernitana si prepara alla sfida esterna contro il Sorrento, in programma domenica 25 gennaio alle ore 14:30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Nel seduta di allenamento di ieri gli uomini guidati da mister Raffaele hanno svolto una fase di attivazione tecnica seguita da un focus sulla tattica. Differenziato per Eddy Cabianca, Roberto Inglese ed Emmanuele Matino.

Novità dal mercato: Lescano è in città

Nelle ultime ore il DS Faggiano ha accelerato per regalare a Raffaele un nuovo rinforzo in attacco; si tratta dell’attaccante Facundo Lescano, proveniente dall’Avellino.

Il giocatore arriva in prestito temporaneo con obbligo di riscatto al termine della corrente stagione sportiva, per lui un contratto di tre anni e mezzo. Il classe 1996 ha già raggiunto Salerno ed è a disposizione per il primo allenamento con il suo nuovo club.

La carriera

La punta è sempre andata in doppia cifra dal torneo 2019/20: ha messo a segno 95 gol negli ultimi cinque anni e mezzo in Serie C, prima di disputare la prima parte di stagione con l’Avellino in serie cadetta, dopo la promozione conquistata l’anno scorso.

Giunto in Italia in tenerissima età, Facundo Lescano è cresciuto nei settori giovanili di Inter, Genoa e Torino. Ha esordito in Serie A proprio con la casacca del Toro nella stagione 2014/15, mentre in quella precedente aveva mosso i primi passi tra i professionisti nelle file del Martina Franca (Lega Pro Seconda Divisione). Nel 2015/16 Lescano si è diviso tra Melfi e Monopoli in C, per poi scendere di categoria con l’Igea Virtus (15 centri in 31 partite) sotto la guida di mister Giuseppe Raffaele. Dopo la parentesi tra Siena e Sicula Leonzio, la stagione 2018/19 ha visto il calciatore protagonista dapprima con gli olandesi del Telstar e poi con il Potenza ancora di mister Raffaele: i due si ritroveranno a Salerno per la terza volta nella loro carriera. Nel 2019 il ritorno alla Sicula Leonzio, sempre in terza serie (14 gol in 31 presenze). Poi, nell’ordine, Lescano ha vestito con profitto le maglie di Sambenedettese, Virtus Entella, Pescara (20 gol in 38 gare, suo personale record stagionale), Triestina, Trapani ed infine Avellino.