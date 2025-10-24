Serie C – Altro derby per la Salernitana: all’Arechi arriva la Casertana

Dopo la sconfitta contro il Catania, la Salernitana è pronta a tornare in campo per un altro derby campano. Domenica, allo stadio “Arechi”, i granata ospitano la Casertana con l’obiettivo di ritrovare i tre punti e rilanciare la propria corsa in campionato.

La partita

Il tecnico Raffaele dovrebbe confermare il consueto 3-4-1-2. In porta spazio a Donnarumma, davanti a lui la linea difensiva composta da Coppolaro, Golemic e Anastasio. Sulle corsie esterne agiranno Ubani e Villa, mentre in mezzo al campo toccherà a Tascone e Capomaggio garantire equilibrio e dinamismo. Alle spalle del tandem offensivo formato da Inglese e Ferrari, ci sarà Ferraris a ispirare la manovra offensiva.

L’unico dubbio della vigilia riguarda proprio Inglese, non ancora al meglio della condizione fisica.

La Casertana

La Casertana, reduce dalla vittoria di misura contro il Siracusa, arriverà a Salerno con entusiasmo e fiducia. La squadra di mister Coppitelli sta vivendo un ottimo avvio di stagione, grazie a un gruppo compatto e ben organizzato. Tra i protagonisti spicca Bentivegna, attaccante classe ’96 già autore di cinque reti in questo campionato e principale arma offensiva dei rossoblù.

La sfida

Sarà dunque una sfida delicata e affascinante, con la Salernitana chiamata a reagire dopo l’ultimo ko e una Casertana pronta a giocarsi le proprie carte in un derby che promette spettacolo.